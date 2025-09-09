 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies va fournir 1 Mt par an de GNL à KOGAS pendant 10 ans
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 10:44

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec KOGAS, la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel, pour la livraison annuelle en Corée du Sud de 1 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 ans, à partir de fin 2027.

Ce contrat porte à 3 millions de tonnes par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, indique un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,49 USD Ice Europ +0,38%
Pétrole WTI
62,76 USD Ice Europ +0,51%
TOTALENERGIES
52,5500 EUR Euronext Paris +1,25%
