TotalEnergies va fournir 1 Mt par an de GNL à KOGAS pendant 10 ans

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec KOGAS, la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel, pour la livraison annuelle en Corée du Sud de 1 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 ans, à partir de fin 2027.

Ce contrat porte à 3 millions de tonnes par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, indique un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)