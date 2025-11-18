TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence sur l’approvisionnement en produits pétroliers de la Corse

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* POSITION DE TOTALENERGIES À LA SUITE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE SUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS DE LA CORSE
* VA FAIRE APPEL DE CETTE DÉCISION DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
* A DÉCIDÉ D'ENGAGER UNE REVUE STRATÉGIQUE DES CONDITIONS DE LA POURSUITE DE SES ACTIVITÉS MARKETING EN CORSE
(Rédaction de Gdansk)
