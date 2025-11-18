 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,43
-1,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence sur l’approvisionnement en produits pétroliers de la Corse
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 09:17

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* POSITION DE TOTALENERGIES À LA SUITE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE SUR L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS DE LA CORSE

* VA FAIRE APPEL DE CETTE DÉCISION DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS

* A DÉCIDÉ D'ENGAGER UNE REVUE STRATÉGIQUE DES CONDITIONS DE LA POURSUITE DE SES ACTIVITÉS MARKETING EN CORSE

Texte original https://tinyurl.com/p3afctz4 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
Pétrole Brent
63,95 USD Ice Europ -0,12%
Pétrole WTI
59,66 USD Ice Europ -0,02%
TOTALENERGIES
55,7500 EUR Euronext Paris -1,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank