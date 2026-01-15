 Aller au contenu principal
TotalEnergies va explorer avec le canadien BluEnergies le bassin de Harper au large du Liberia
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 15:43

La société d'exploration canadienne BluEnergies a annoncé jeudi la signature d'un accord en vue de conduire une étude conjointe avec la filiale libérienne de TotalEnergies , avec l'idée de sonder davantage le potentiel d'une zone en eaux profondes du bassin de Harper, située au large du Liberia.

Selon le communiqué publié par BluEnergies, ce partenariat vise à exploiter le potentiel des trois blocs LB-26, LB-30 et LB-31, qui s'étendent sur une superficie de près de 9 000 km2.

Sous réserve que des prospects économiquement viables soient identifiés, les deux groupes envisagent de conclure un ou plusieurs contrats de partage de production couvrant les blocs les plus prometteurs.

Un budget immédiat a été débloqué pour un programme de recherche sur 18 mois. Il prévoit notamment le retraitement avancé de données sismiques 3D afin de mieux cartographier les réservoirs, ainsi que l'acquisition de données du fond marin, dans le but d'évaluer le potentiel du projet et de réduire les risques liés à l'exploration.

BluEnergies détient 35 % du bloc RL-003, le reste étant contrôlé par TotalEnergies. L'an dernier, l'entreprise basée à Vancouver avait engagé des négociations avec plusieurs opérateurs en eaux profondes, qui avaient abouti en juillet 2025 à la conclusion d'un protocole d'accord non contraignant avec le groupe énergétique français.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
56,5700 EUR Euronext Paris -0,86%
