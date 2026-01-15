TotalEnergies va explorer avec le canadien BluEnergies le bassin de Harper au large du Liberia
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 15:43
Selon le communiqué publié par BluEnergies, ce partenariat vise à exploiter le potentiel des trois blocs LB-26, LB-30 et LB-31, qui s'étendent sur une superficie de près de 9 000 km2.
Sous réserve que des prospects économiquement viables soient identifiés, les deux groupes envisagent de conclure un ou plusieurs contrats de partage de production couvrant les blocs les plus prometteurs.
Un budget immédiat a été débloqué pour un programme de recherche sur 18 mois. Il prévoit notamment le retraitement avancé de données sismiques 3D afin de mieux cartographier les réservoirs, ainsi que l'acquisition de données du fond marin, dans le but d'évaluer le potentiel du projet et de réduire les risques liés à l'exploration.
BluEnergies détient 35 % du bloc RL-003, le reste étant contrôlé par TotalEnergies. L'an dernier, l'entreprise basée à Vancouver avait engagé des négociations avec plusieurs opérateurs en eaux profondes, qui avaient abouti en juillet 2025 à la conclusion d'un protocole d'accord non contraignant avec le groupe énergétique français.
Valeurs associées
|56,5700 EUR
|Euronext Paris
|-0,86%
A lire aussi
-
Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières ... Lire la suite
-
Nouvelle suspension de Grok en Asie, pression maintenue en Europe: la plateforme X d'Elon Musk peine à éteindre le tollé mondial suscité par son outil d'intelligence artificielle, qu'il dit avoir bridé pour l'"empêcher" de générer des images truquées dénudant des ... Lire la suite
-
Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national (RN) aux municipales à Paris, veut armer les policiers municipaux de la capitale et doubler leurs effectifs pour créer notamment des brigades "anti-squats et anti-campements clandestins", a-t-il annoncé jeudi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer