TotalEnergies: va étendre sa présence mondiale en GNL

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé avec l'armateur espagnol Ibaizabal un contrat d'affrètement pour un navire de soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) d'une capacité de 18 600 m3.



Ce nouveau navire viendra ainsi étendre la présence mondiale de la Compagnie dans les grands hubs d'approvisionnement en carburants marins. Il pourrait notamment être déployé en Oman, où la Compagnie développe le projet Marsa LNG qui fournira du GNL pour le transport maritime dans le Golfe.



Ce navire, qui sera la propriété d'Ibaizabal, approvisionnera en GNL marin un large éventail de navires (porte-conteneurs, pétroliers, navires de croisière, ferries...) à partir des hubs de soutage de GNL de TotalEnergies.



' De nouveaux navires à propulsion GNL entrent en service à un rythme très soutenu et nous sommes pleinement mobilisés pour répondre à la demande en hausse du secteur maritime international et à ses objectifs de décarbonation ' a déclaré Louise Tricoire, Directrice Aviation & Marine Fuels de TotalEnergies.





