TotalEnergies va développer le champ gazier d'Absheron

TotalEnergies (35%, opérateur) indique avoir pris, avec ses partenaires SOCAR (35%) et XRG (30%), la décision finale d'investissement (FID) pour le développement complet du champ de gaz à condensats d'Absheron, situé en mer Caspienne, à 100 km au sud-est de Bakou, en Azerbaïdjan.

Le champ d'Absheron contient environ 140 milliards de mètres cubes (Gm3) de réserves récupérables. Une première phase de développement, d'une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes par an (Gm3/an) et de 12 000 barils de condensats par jour, a été mise en production en 2023.

Le développement complet d'Absheron portera la production totale du champ à 6 Gm3/an et à 47 000 barils de condensats par jour. Le démarrage de la production est prévu en 2029. Le gaz approvisionnera le marché domestique et sera exporté vers la Turquie via les infrastructures gazières existantes reliant l'Azerbaïdjan au marché gazier européen.

Le gaz sera produit à partir de quatre puits sous-marins, acheminé à terre via un gazoduc équipé de solutions d'automatisation avancées et traité dans une nouvelle usine entièrement électrifiée et conçue pour minimiser la consommation d'énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, selon la major française.

"En ligne avec notre stratégie, le développement complet du champ d'Absheron est un projet à bas coûts et à faibles émissions qui assurera un approvisionnement en gaz à long terme du marché domestique et international et contribuera à la sécurité énergétique régionale", résume ainsi son PDG, Patrick Pouyanné.