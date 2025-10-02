Totalenergies va céder une partie de sa participation dans le projet Bifrost au Danemark

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ACCUEILLE UN PARTENAIRE ET FUTUR CLIENT AU SEIN DU PROJET CCS BIFROST
* A CONCLU UN ACCORD DE CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS LE PROJET DE STOCKAGE DE CO2 DE BIFROST À LA SOCIÉTÉ CARBONVAULT
* TOTALENERGIES E&P DENMARK DÉTIENDRA DÉSORMAIS UNE PARTICIPATION DE 45% DANS LE PROJET BIFROST EN TANT QU'OPÉRATEUR
* PARTICIPATION AUX CÔTÉS DE CARBONVAULT (35%) ET DE NORDSØFONDEN (20%)
Texte original tinyurl.com/38b3fhn3 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer