 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 028,28
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Totalenergies va céder une partie de sa participation dans le projet Bifrost au Danemark
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 08:37

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES ACCUEILLE UN PARTENAIRE ET FUTUR CLIENT AU SEIN DU PROJET CCS BIFROST

* A CONCLU UN ACCORD DE CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS LE PROJET DE STOCKAGE DE CO2 DE BIFROST À LA SOCIÉTÉ CARBONVAULT

* TOTALENERGIES E&P DENMARK DÉTIENDRA DÉSORMAIS UNE PARTICIPATION DE 45% DANS LE PROJET BIFROST EN TANT QU'OPÉRATEUR

* PARTICIPATION AUX CÔTÉS DE CARBONVAULT (35%) ET DE NORDSØFONDEN (20%)

Texte original tinyurl.com/38b3fhn3 Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
Pétrole Brent
65,42 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
61,80 USD Ice Europ +0,03%
TOTALENERGIES
51,3800 EUR Euronext Paris -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank