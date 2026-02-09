TotalEnergies va alimenter les centres de données de Google au Texas

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES FOURNIRA 1 GW DE CAPACITÉ SOLAIRE POUR ALIMENTER LES DATA CENTERS TEXANS DE GOOGLE PENDANT 15 ANS
* TOTALENERGIES A SIGNÉ 2 NOUVEAUX CONTRATS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ LONG TERME (PPA) POUR FOURNIR 1GW DE CAPACITÉ SOLAIRE, SOIT 28TWH D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE SUR 15 ANS, AUX DATA CENTERS DE GOOGLE SITUÉS AU TEXAS
* CETTE ÉLECTRICITÉ PROVIENDRA DE DEUX PARCS SOLAIRES DÉTENUS PAR TOTALENERGIES ET EN COURS DE DÉVELOPPEMENT DANS L’ÉTAT : WICHITA (805 MWC) ET MUSTANG CREEK (195 MWC), DONT LA CONSTRUCTION DEVRAIT DÉBUTER AU DEUXIÈME SEMESTRE 2026
Texte original [https://tinyurl.com/sezfypnv] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
