TotalEnergies va alimenter les centres de données de Google au Texas
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 09:20

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES FOURNIRA 1 GW DE CAPACITÉ SOLAIRE POUR ALIMENTER LES DATA CENTERS TEXANS DE GOOGLE PENDANT 15 ANS

* TOTALENERGIES A SIGNÉ 2 NOUVEAUX CONTRATS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ LONG TERME (PPA) POUR FOURNIR 1GW DE CAPACITÉ SOLAIRE, SOIT 28TWH D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE SUR 15 ANS, AUX DATA CENTERS DE GOOGLE SITUÉS AU TEXAS

* CETTE ÉLECTRICITÉ PROVIENDRA DE DEUX PARCS SOLAIRES DÉTENUS PAR TOTALENERGIES ET EN COURS DE DÉVELOPPEMENT DANS L’ÉTAT : WICHITA (805 MWC) ET MUSTANG CREEK (195 MWC), DONT LA CONSTRUCTION DEVRAIT DÉBUTER AU DEUXIÈME SEMESTRE 2026

Texte original [https://tinyurl.com/sezfypnv] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

