Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,47% pour le Nasdaq .IXIC .

* FEDEX FDX.N - Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain a accepté d'acheter InPost INPST.AS pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ont annoncé lundi les sociétés.

* HIMS & HERS HIMS.N - Le groupe américain de télésanté a fait marche-arrière samedi dans son projet de lancer une version moins chère de la pilule anti-obésité Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk NOVOb.CO , après que l'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé qu'elle prendrait des mesures à son encontre.

L'action plonge de 14% en avant-Bourse.

* META META.O - L'autorité européenne de la concurrence a accusé lundi Meta d'avoir enfreint les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en empêchant les assistants d'intelligence artificielle (IA) tiers d'accéder à son service de messagerie WhatsApp, menaçant d'imposer des mesures provisoires contre le géant technologique américain.

* KROGER KR.N - Le géant de la distribution alimentaire prévoit de nommer Greg Foran, qui a auparavant dirigé une compagnie aérienne et la filiale américaine de Walmart, au poste de directeur général, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action prend 5% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE LA DEFENSE - Les groupes du secteur de la défense se préparent à ce que le Pentagone publie une liste des entreprises qui pourraient être soumises à des restrictions en matière de rachat d'actions et de versement de dividendes, près d'un mois après que le président Donald Trump a signé un décret liant les rémunérations des actionnaires aux calendriers de livraison d'armes.

* LIVE NATION LYV.N - Les dirigeants et lobbyistes groupe d'organisation et de promotion de spectacles sont en pourparlers avec de hauts responsables du Département américain de la Justice afin d'éviter un procès pour monopole illégal, a rapporté dimanche le site d'information Semafor.

* APOLLO APO.N doit publier ses résultats trimestriels lundi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

