TotalEnergies va acquérir une participation de 42,5% dans la licence PEL104 en Namibie
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:58

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi avoir signé des accords avec Eight Offshore Investments Holdings (Eight) et Maravilla Oil & Gas, en vue d'acquérir une participation de 42,5% dans la licence d'exploration pétrolière PEL104 au large de la Namibie.

Une fois la transaction finalisée, TotalEnergies deviendra l’opérateur de la licence et détiendra une participation de 42,5% aux côtés de Petrobras (42,5%), Namcor (10%) et Eight (5%), indique un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

