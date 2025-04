TotalEnergies: trois acquisitions finalisées information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - À la suite des accords signés en 2024, TotalEnergies confirme avoir finalisé l'acquisition de VSB Group, développeur éolien et solaire en Europe (notamment en Allemagne) et de SN Power, développeur de projets d'hydroélectricité en Afrique (notamment en Ouganda).



La compagnie a également signé des accords avec le développeur RES en vue de l'acquisition de projets renouvelables dans la province canadienne de l'Alberta et a finalisé, dans ce cadre, l'acquisition d'un premier projet, portant sur une centrale solaire (Big Sky Solar).



'La finalisation de ces trois acquisitions contribuera à nos objectifs de 35 GW de capacités brutes renouvelables en 2025 et de plus de 100 TWh de production d'électricité à horizon 2030', commente Stéphane Michel, président de Gas, Renewables & Power.





