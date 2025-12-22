 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nuñez envisage des sanctions contre un maire de Dordogne pour des propos antisémites
information fournie par AFP 22/12/2025 à 13:01

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez à la sortie de l'Elysée, le 17 décembre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez à la sortie de l'Elysée, le 17 décembre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, envisage "de prendre des sanctions qui peuvent aller de la suspension à la révocation" contre un maire de Dordogne pour avoir tenu des propos antisémites, a indiqué Beauvau à l'AFP lundi, confirmant une information du journal Libération.

Laurent Nuñez, qui "condamne fermement les propos tenus par le maire d'Augignac", Bernard Bazinet, "estime par ailleurs que ce maire ne possède plus l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions", fait savoir le ministère.

"Il a donc demandé à la préfète de la Dordogne d'entendre le maire pour lui faire part de la gravité de ses propos, incompatibles avec sa qualité de maire", ajoute-t-on.

Selon Ici Périgord, Bernard Bazinet est convoqué mardi à la sous-préfecture de Nontron (Dordogne).

A la suite de cet entretien, le ministre envisage "de prendre des sanctions qui peuvent aller de la suspension (arrêté ministériel) à la révocation (en Conseil des ministres)", précise-t-on.

Le 4 décembre, l'édile d'Augignac, une commune de 825 habitants dans le nord du département, avait commenté "Oui au boycott ! La France est trop youpine pour boycotter !" sous une publication Facebook du journal Libération consacrée à la participation d'Israël à l'Eurovision, dont l'édition 2026 est menacée de boycott par plusieurs pays.

"C'est un commentaire qui a dépassé complétement ma pensée. J'étais hors de moi par rapport à ce que je pouvais lire dans des reportages sur la Palestine. Quand j'ai vu que la France avait accepté la participation d'Israël, ça m'a amené à réagir de façon conne", avait déclaré à l'AFP M. Bazinet, ancien membre du Parti socialiste.

"Je n'avais pas forcément conscience que le terme, qui pour moi était argotique, avait des relents antisémites. Quand j'ai voulu le retirer, j'ai vu qu'il avait été partagé partout et repris sur CNews", avait-il ajouté.

Le maire est convoqué en janvier pour injure publique à caractère raciste devant le délégué du procureur de Périgueux et devra s'acquitter d'une amende de 500 euros, selon Ici Périgord.

Le PS a annoncé le 9 décembre avoir exclu l'élu périgourdin, estimant que "l'antisémitisme est un mal odieux. Aucune tolérance, aucune explication n'est entendable".

Selon le code général des collectivités territoriales, la suspension d'un maire ou d'un adjoint "est une mesure conservatoire prononcée par un arrêté ministériel, motivé pour un temps qui n'excède pas un mois", tandis que la révocation entraine une inéligibilité "pendant une durée d'un an".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

6 commentaires

  • 13:27

    Je blaguais le mot est une injure raciste ce qui n'est pas le cas de "chrétienne"

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank