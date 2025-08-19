TotalEnergies signe un partenariat avec Drone Volt information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 18:30









(Zonebourse.com) - Drone Volt annonce la signature d'un partenariat industriel avec TotalEnergies pour le déploiement de solutions d'inspection par drones sur plusieurs sites en France et à l'international.



Via sa filiale Drone Volt Expert, la société assurera des prestations techniques et opérationnelles nécessitant des équipements spécifiques développés par TotalEnergies. Ces missions, à vocation environnementale, viseront notamment le monitoring dans le cadre de protocoles liés aux gaz à effet de serre.



Ce partenariat s'inscrit dans la transition énergétique de TotalEnergies, en intégrant des technologies de contrôle environnemental, de détection d'anomalies et de réduction de l'empreinte carbone des interventions.



Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt, déclare que ce projet illustre la capacité de la société à accompagner les grandes entreprises dans l'intégration de solutions drones métiers 'avec efficacité et rigueur'.





