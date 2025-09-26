TotalEnergies signe un nouveau partenariat avec Cognite dans l'IA
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 14:35
Cet accord prévoit le déploiement, sur trois ans, de la plateforme de données industrielles et d'IA de Cognite sur l'ensemble des actifs amonts opérés par TotalEnergies dans le monde.
Il couvrira toute la chaîne de valeur, du forage jusqu'à la production. L'objectif est d'exploiter le potentiel des données de TotalEnergies pour améliorer la performance industrielle de ses sites.
Ce partenariat permettra à la Compagnie d'accéder à davantage de données industrielles pour améliorer plus rapidement la précision des analyses et réduire le délai d'adoption des applications.
Il permettra également la visualisation dynamique des actifs pour renforcer la prise de décision tout au long du cycle de vie de production et surveiller les équipements critiques pour la production et la sécurité opérationnelle.
'?En créant une base de données unifiée à l'échelle mondiale et compatible avec l'IA, nous créons les conditions permettant d'accélérer les solutions pilotées par l'IA, qui amélioreront significativement la sécurité ainsi que les performances opérationnelles et environnementales de TotalEnergies.?' a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies.
Valeurs associées
|53,7800 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
A lire aussi
-
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). En ... Lire la suite
-
Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite
-
(AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite
-
Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer