TotalEnergies:signe un contrat GNL en République dominicaine information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé la signature d'un accord avec Energia Natural Dominicana (ENADOM) en République dominicaine. Cet accord porte sur la livraison de 400 000 tonnes de GNL par an.



Le contrat devra débuter mi-2027 et sera d'une durée de 15 ans. Il permettra de fournir du gaz naturel à une centrale électrique de 470 MW qui est actuellement en construction.



'Ce projet contribue à la transition énergétique de la République dominicaine en réduisant sa dépendance au charbon et au fioul grâce à l'utilisation d'une source d'énergie moins carbonée, le gaz' indique le groupe.



' Ce nouveau contrat souligne le leadership de TotalEnergies dans le secteur du GNL et notre engagement à soutenir la transition énergétique de l'île. Celle-ci représente un débouché idéal pour notre approvisionnement en GNL américain, qui va augmenter progressivement ', a déclaré Gregory Joffroy, directeur GNL de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 50,8700 EUR Euronext Paris +1,29%