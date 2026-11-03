TotalEnergies signe un contrat de fourniture de GNL sur cinq ans avec ADNOC Gas

TotalEnergies et ADNOC Gas annoncent aujourd'hui la signature d'un accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de cinq ans, portant sur la fourniture au géant pétrolier français jusqu'à 1,6 million de tonnes de GNL. Les premières livraisons sont prévues en 2026.

ADNOC Gas est la filiale dédiée au traitement, au transport et à la commercialisation du gaz naturel et du GNL de la compagnie pétrolière nationale des Emirats arabes unis, l'ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).

"La signature de cet accord avec ADNOC Gas marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat de longue date et témoigne de notre volonté d'approfondir notre coopération sur le long terme. Grâce à sa position géographique idéale entre l'Europe et l'Asie, ce nouvel approvisionnement permettra à TotalEnergies de conforter sa position parmi les principaux fournisseurs mondiaux de GNL", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

"La demande mondiale de GNL continue de croître et ADNOC Gas est bien positionné pour saisir cette opportunité. Cet accord témoigne de la solidité de nos activités dans le GNL, de la compétitivité de notre offre et de notre capacité à nouer des partenariats de long terme qui soutiennent la croissance, renforcent notre résilience et créent durablement de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré Fatema Al Nuaimi, directrice générale d'ADNOC Gas.