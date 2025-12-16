TotalEnergies signe un contrat avec Google pour alimenter des data centers en Malaisie

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi la signature d'un contrat de vente d’électricité (PPA) avec Google GOOGL.O pour des data centers en Malaisie.

Dans un communiqué, le géant pétrolier et gazier français indique que ce contrat, d'une durée de 21 ans, vise à fournir à Google un volume total d’1 TWh (équivalent à 20 MW) d’électricité renouvelable.

Le contrat PPA doit prendre effet dès la finalisation du financement du projet, prévu au premier trimestre 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)