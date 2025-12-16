Dermatose: les barrages des agriculteurs ne sont "pas près de se lever"

Manifestation d'agriculteurs dans la nuit du 15 au 16 décembre 2025 sur une rocade près de Toulouse ( AFP / Matthieu RONDEL )

Les barrages des agriculteurs ne sont "pas près de se lever", au lendemain de la visite de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard en Occitanie : la mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) se poursuit mardi, avec plusieurs axes routiers et ferroviaire toujours bloqués dans le sud-ouest, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu tient à 10h30 à Matignon une réunion sur l'agriculture, avec les ministres et les préfets concernés par ce mouvement de protestation, qui concerne la DNC mais aussi la signature du traité de libre échange UE-Mercosur qui doit intervenir cette semaine.

Entre la Haute-Garonne et les Pyrénées Atlantiques, l'autoroute A64 est toujours bloquée sur 180 km.

Tracteurs et bottes de paille obstruent l'autoroute à Carbonne, près de Toulouse, où les agriculteurs ont passé une quatrième nuit, ainsi qu'au niveau de Muret, où de la terre a été déversée sur la chaussée lundi par une intersyndicale (FNSEA, Jeunes agriculteurs, Coordination rurale, Confédération paysanne).

Une manifestation d'agriculteurs est également en cours sur un passage à niveau à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), bloquant les circulations entre Toulouse et Castelnaudary sur l'axe Bordeaux-Marseille, a indiqué à l'AFP SNCF Réseau.

"L'interruption des circulations pourrait durer toute la journée", un feu ayant été allumé sur les voies, a précisé SNCF réseau indiquant que "les modalités de détournement sont à l'étude".

"Au vu des annonces de la ministre" Genevard, lundi, les blocages "ne sont pas près de se lever", a déclaré à l'AFP Guillaume Bénazet, secrétaire départemental Haute-Garonne des Jeunes Agriculteurs (JA). "Tout ce qu'on avait proposé, notamment la fin de l'abattage total, rien n'a été étudié. Donc on continue", a-t-il poursuivi.

Lundi, Annie Genevard a assuré "entendre" la détresse des éleveurs lors d'une réunion de crise à la préfecture de Toulouse, après avoir assisté à la vaccination d'un troupeau de blondes d'Aquitaine en Haute-Garonne.

- "Trois piliers" -

L'élargissement du territoire de vaccination dans le sud-ouest, visant 600.000 à un million de bovins, est "un premier infléchissement du protocole", a estimé la ministre tout en rappelant que les "trois piliers" de la stratégie sanitaire restaient l'abattage systématique dès la détection d'un cas, la vaccination et la restriction de mouvements.

"Les autres pays n'abattent plus, ce n'est pas vrai", a assuré lundi Sébastien Rey, éleveur tarnais présent sur le barrage de la rocade albigeoise, se disant "écœuré" par les propos d'Annie Genevard.

"Il n'y a aucune raison, vu la position de la ministre, que les blocages ne continuent pas", a réagi Jonathan Kirchner, secrétaire général de la Confédération paysanne 31, syndicat qui réclame de concert avec la Coordination rurale la fin de l'abattage systématique et l'extension générale de la vaccination.

- Ministre "déconnectée" -

"Elle n'est pas venue avec de bonnes nouvelles, elle méprise les agriculteurs, elle est déconnectée, elle n'y comprend rien", a assuré Lionel Candelon, président de la Chambre d'agriculture du Gers et leader régional de la Coordination rurale.

Mardi matin, les agriculteurs de ce département ont acheminé un bulldozer sur un point de blocage en périphérie d'Auch afin "de montrer à l'Etat qu'on est prêts à défendre nos agriculteurs et faire face aux gendarmes", a poursuivi Lionel Candelon.

En Gironde, l'A63 est toujours fermée à la circulation au niveau de Cestas, près de Bordeaux, où s'est produit lundi soir un accident faisant un blessé grave lorsque deux voitures ont tenté de rejoindre un tronçon fermé, a indiqué la préfecture.

En Ariège, le principal accès routier à l’Andorre est bloqué depuis vendredi. Les commerces de produits détaxés du Pas de la Case, habituellement pris d’assaut avant Noël sont fortement impactés, déplore le gouvernement andorran.

Une "cellule de dialogue scientifique" réunissant experts en santé animale et représentants professionnels va être créée dès mardi, a ajouté lundi soir dans un communiqué le ministère.

En dépit d'un nouveau cas de DNC détecté dimanche dans une petite ferme de l'Aude, où les dix bovins du foyer ont été euthanasiés, la ministre a souligné plus tôt lundi que tous les cas étaient désormais éradiqués et que la situation était "sous contrôle".