TotalEnergies signe un accord pour exporter 2 Mtpa de GNL du projet Alaska LNG aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 08:47

TotalEnergies a signé un accord avec Glenfarne, développeur principal du projet Alaska LNG, pour exporter 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) sur une période de vingt ans.

Le futur projet Alaska LNG, situé sur la côte pacifique des États-Unis, est le seul terminal d'exportation de GNL autorisé au niveau fédéral dans cette région.

Le projet Alaska LNG vise à répondre à la hausse de la demande de GNL en Asie tout en offrant une flexibilité logistique et une compétitivité accrue grâce à son emplacement sur la côte pacifique.

" Ce projet est très bien positionné géographiquement pour servir nos clients asiatiques. Il illustre également l'ambition de TotalEnergies de consolider sa position en tant qu'acheteur de premier plan de GNL américain, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

