 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 806,87
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies signe de nouveaux accords pour le projet RGLNG
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:18

(Zonebourse.com) - TotalEnergies indique avoir signé des accords avec NextDecade pour prendre une participation de 10% dans la coentreprise développant le train 4 du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) située dans le sud du Texas.

Parallèlement, les partenaires ont pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement de ce train 4, d'une capacité d'environ 6 millions de tonnes par an (Mtpa) et qui portera la capacité totale de l'usine à environ 24 Mtpa lorsqu'il sera mis en service en 2030.

TotalEnergies rappelle avoir déjà signé un contrat de vente et d'achat (SPA) avec NextDecade pour prélever 1,5 Mtpa pendant 20 ans de GNL issu du futur Train 4, ce qui portera la capacité d'exportation de GNL du groupe aux Etats-Unis à plus de 16 Mtpa d'ici 2030.

TotalEnergies détient actuellement 16,7% de la phase 1 de Rio Grande LNG, qui comprend trois trains de liquéfaction en construction dans le sud du Texas, dont la mise en service est prévue en 2027. Il détient également 17,1% de NextDecade, actionnaire et opérateur de Rio Grande LNG.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
52,6900 EUR Euronext Paris -0,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris
    "Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 09:37 

    Des heurts éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre aux abords du lycée Hélène Boucher à Paris dans le cadre des actions à l'appel de "Bloquons tout", une mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux. IMAGES

  • "Bloquons tout": les forces de l'ordre mobilisées à Paris et en province
    "Bloquons tout": les forces de l'ordre mobilisées à Paris et en province
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 09:36 

    Images des forces de l'ordre mobilisées à Nantes (Loire-Atlantique), à Toulouse (Haute-Garonne) et à Paris, au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, alors que des premières actions ont débuté à l'appel de "Bloquons tout", ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:09 

    La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank