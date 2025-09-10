TotalEnergies signe de nouveaux accords pour le projet RGLNG
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:18
Parallèlement, les partenaires ont pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement de ce train 4, d'une capacité d'environ 6 millions de tonnes par an (Mtpa) et qui portera la capacité totale de l'usine à environ 24 Mtpa lorsqu'il sera mis en service en 2030.
TotalEnergies rappelle avoir déjà signé un contrat de vente et d'achat (SPA) avec NextDecade pour prélever 1,5 Mtpa pendant 20 ans de GNL issu du futur Train 4, ce qui portera la capacité d'exportation de GNL du groupe aux Etats-Unis à plus de 16 Mtpa d'ici 2030.
TotalEnergies détient actuellement 16,7% de la phase 1 de Rio Grande LNG, qui comprend trois trains de liquéfaction en construction dans le sud du Texas, dont la mise en service est prévue en 2027. Il détient également 17,1% de NextDecade, actionnaire et opérateur de Rio Grande LNG.
