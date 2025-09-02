 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 699,97
-0,10%
TotalEnergies se voit attribuer deux permis d’exploration offshore au large du Nigeria
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:03

Logo de TotalEnergies à Nantes

Logo de TotalEnergies à Nantes

(Reuters) -TotalEnergies a annoncé mardi avoir signé un contrat de partage de production en partenariat avec South Atlantic Petroleum pour les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, situés au large du Nigeria.

"TotalEnergies est honorée d’être la première compagnie internationale à se voir attribuer des licences d’exploration lors d’un appel d’offres au Nigeria depuis plus d’une décennie, marquant une nouvelle étape dans notre partenariat de long terme avec le pays", a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies dans un communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
69,24 USD Ice Europ +1,58%
Pétrole WTI
65,73 USD Ice Europ +1,59%
