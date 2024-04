TotalEnergies se renforce dans la production de gaz naturel au Texas

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour acquérir la participation de 20 % détenue par Lewis Energy Group dans les permis d’exploitation de Dorado opérés par EOG Resources (80 %) dans le bassin d'Eagle Ford au Texas. Cette opération augmente ainsi la capacité de production de gaz naturel de TotalEnergies et renforce son intégration sur la chaine de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis.

Pétrole et parapétrolier

