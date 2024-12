TotalEnergies: se mobilise à Mayotte à la suite du cyclone information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce se mobiliser à la suite du cyclone Chido qui a touché Mayotte, afin d'assurer l'approvisionnement en carburants et le soutien aux secours, en coopération avec les autorités locales.



Ainsi, les dépôts pétroliers de Longoni et de l'aéroport ainsi que deux stations-service ont été rouverts dans le but d'alimenter en priorité les infrastructures essentielles.



Par ailleurs, la société précise que sa Fondation TotalEnergies a débloque 5 millions d'euros pour l'aide d'urgence et la reconstruction, dont un premier don d'un million d'euros destiné à la Protection Civile pour des missions d'intervention immédiates, incluant l'envoi de matériel médical et d'équipements essentiels.





