TotalEnergies "saboteur" du climat en renonçant à ses ambitions, estiment les ONG

( AFP / DENIS CHARLET )

TotalEnergies est "un saboteur de la transition énergétique" et de l'ambition climatique, ont estimé vendredi des ONG, au lendemain de l'annonce du géant pétrogazier disant qu'il pourrait "réévaluer" ses objectifs de neutralité carbone.

"On savait déjà que TotalEnergies faisait tout pour freiner les ambitions climatiques (...). Mais, là, c'est plus grave car cela se fait de manière totalement décomplexée : Total ne fait même plus semblant de cacher que le climat n'est pas sa priorité", estime auprès de l'AFP Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat (RAC), qui rassemble les principales ONG de défense de l'environnement.

"C'est un très mauvais signal pour les autres compagnies" énergétiques, les États "et le climat", ajoute-t-elle, dénonçant le "cynisme" de TotalEnergies.

Pour Antoine Bouhey, chargé de campagne au sein de Reclaim Finance, le groupe français fait "porter la responsabilité de [son] manque d'effort au reste de la société". "C'est plus facile de blâmer les voisins pour les échecs et pour l'absence de volonté de l'entreprise", déclare-t-il à l'AFP.

"L'Accord de Paris n'est pas une baguette magique: si ses objectifs ne sont pas atteints, c'est la responsabilité d'entreprises comme Total, qui continue d'investir dans le pétrole et le gaz tout en pratiquant le +greenwashing+, et de la France, qui cautionne ces choix à travers sa diplomatie fossile", juge Gaia Febvre, responsable politiques internationales du RAC.

Ces déclarations "montrent que Total est un saboteur de la transition énergétique", estime-t-elle.

Jeudi, dans son rapport annuel de durabilité, TotalEnergies a déclaré devoir "confronter [son] ambition à la réalité" : "nos sociétés ont entamé une transition, mais à un rythme qui ne permet pas encore l’atteinte collective de la neutralité carbone poursuivie dans le cadre de l’Accord de Paris".

"Sans les politiques adéquates et sans les innovations techniques, la neutralité carbone d'ici 2050 restera hors de portée — tant pour la société que pour TotalEnergies", estime le groupe.

Dans ce contexte "les chemins vers notre ambition de neutralité carbone auront besoin d'être réévalués et adaptés au fil du temps", ajoute-t-il.

"La compagnie n'est pas en mesure d'adopter un plan de transition tel que défini par les normes européennes de +reporting+ et, par conséquent, ne peut formuler des objectifs de +zéro net+ au sens de ces normes", précise le rapport.

TotalEnergies réaffirme son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 pour les émissions liées à ses activités (Scope 1+2), mais sans s'engager concernant ses émissions indirectes (scope 3, liées à l'utilisation de ses produits) qui concentrent l'essentiel de son empreinte carbone.