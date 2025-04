TotalEnergies: résultats en ligne, mais la dette inquiète information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a publié mercredi des résultats en baisse au titre du premier trimestre, dans un contexte de prix toujours défavorable alors que le groupe a vu sa production croître de 4%.



La sixième compagnie pétrolière mondiale par la capitalisation boursière a fait savoir ce matin dans un communiqué que son bénéfice net ajusté avait atteint 4,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une baisse 18% sur un an.



Ce résultat s'avère toutefois parfaitement conforme aux prévisions du consensus, qui visait 4,2 milliards.



Son chiffre d'affaires s'est replié à 52,2 milliards de dollars, contre 56,3 milliards un an auparavant, tandis que sa marge bute d'autofinancement (CFFO) a reculé de 14% à sept milliards.



Cité dans un communiqué, son PDG Patrick Pouyanné évoque des résultats 'solides' dans un contexte de marges de raffinage 'faibles'.



La production d'hydrocarbures du groupe a dépassé 2,55 millions de barils équivalent pétrole par jour au premier trimestre, un chiffre en hausse de 4%.



Total indique qu'il prévoit de proposer un premier acompte sur dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de 7,6% par rapport à 2024.



En dépit du récent repli du prix du Brent sous la barre des 70 dollars et du contexte géopolitique et économique jugé 'incertain', Total dit par ailleurs avoir décidé de poursuivre ses rachats d'actions jusqu'à deux milliards de dollars pour le deuxième trimestre.



A la Bourse de Paris, l'action Total chutait de 3,8% mercredi dans les premiers échanges, certains analystes s'inquiétant de la brusque remontée de l'endettement du groupe français.



Sa dette nette se montait en effet à 20,1 milliards de dollars au 31 mars, contre 14,2 milliards de dollars un an plus tôt, représentant un ratio d'endettement de 14,3% à comparer avec 8,3% au 31 décembre dernier.





Valeurs associées TOTALENERGIES 50,780 EUR Euronext Paris -3,00%