TotalEnergies: renforcement dans le gaz naturel américain

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord pour acquérir la participation de 20% détenue par Lewis Energy Group dans les permis d'exploitation de Dorado opérés par EOG Resources (80%) dans le bassin d'Eagle Ford, au Texas.



Ce champ permettra à la compagnie française d'augmenter sa production nette de gaz aux États-Unis de 50 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j) en 2024, avec un potentiel de croissance de 50 Mpc/j supplémentaires en 2028.



L'opération renforcera aussi sa position de premier exportateur de GNL américain, sa capacité devant atteindre 15 millions de tonnes (Mt) par an d'ici 2030 après le démarrage de la première phase du projet Rio Grande LNG (Texas), actuellement en construction.





