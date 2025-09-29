TotalEnergies renforce sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:56
Cette acquisition d'actifs permet de renforcer l'intégration de TotalEnergies sur la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis.
Ces actifs ont un potentiel de développement permettant d'atteindre une production brute d'environ 350 Mpc/j d'ici 2030. Ils permettront à TotalEnergies de sécuriser une production moyenne nette d'environ 150 Mpc/j.
Cette acquisition d'actifs gaziers non opérés vient compléter celles de Dorado et de Constellation, réalisées en 2024 et situées dans le bassin d'Eagle Ford.
Par ailleurs, TotalEnergies opère une production technique d'environ 500 Mpc/j dans le Barnett.
'?Cette acquisition permet d'accroître notre production de gaz naturel aux États-Unis et ainsi de consolider la position intégrée de TotalEnergies dans le GNL grâce à une production de gaz compétitive, à bas coûts et à faibles émissions?', a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.
Valeurs associées
|53,6700 EUR
|Euronext Paris
|-1,07%
