TotalEnergies renforce sa présence pétrolière en Namibie
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:16

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* NAMIBIE : TOTALENERGIES CONCLUT UN ACCORD AVEC GALP

* UN ACCORD POUR ENTRER COMME OPÉRATEUR DANS LE PERMIS PROLIFIQUE PEL 83, QUI COMPREND LA DÉCOUVERTE MOPANE

* L’ACQUISITION PAR TOTALENERGIES AUPRÈS DE GALP D’UNE PARTICIPATION OPÉRÉE DE 40 % DANS LA LICENCE PEL83

* L’ACQUISITION PAR GALP AUPRÈS DE TOTALENERGIES D’UNE PARTICIPATION DE 10 % DANS PEL56

* PREND EN CHARGE 50% DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE GALP POUR L’EXPLORATION ET L’APPRÉCIATION DE LA DÉCOUVERTE MOPANE AINSI QUE POUR LE PREMIER DÉVELOPPEMENT SUR PEL 8

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE EN 2026

Texte original [https://tinyurl.com/2bvyj72s] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

