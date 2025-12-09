TotalEnergies renforce sa présence pétrolière en Namibie

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* NAMIBIE : TOTALENERGIES CONCLUT UN ACCORD AVEC GALP

* UN ACCORD POUR ENTRER COMME OPÉRATEUR DANS LE PERMIS PROLIFIQUE PEL 83, QUI COMPREND LA DÉCOUVERTE MOPANE

* L’ACQUISITION PAR TOTALENERGIES AUPRÈS DE GALP D’UNE PARTICIPATION OPÉRÉE DE 40 % DANS LA LICENCE PEL83

* L’ACQUISITION PAR GALP AUPRÈS DE TOTALENERGIES D’UNE PARTICIPATION DE 10 % DANS PEL56

* PREND EN CHARGE 50% DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DE GALP POUR L’EXPLORATION ET L’APPRÉCIATION DE LA DÉCOUVERTE MOPANE AINSI QUE POUR LE PREMIER DÉVELOPPEMENT SUR PEL 8

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE EN 2026

(Rédaction de Gdansk)