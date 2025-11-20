TotalEnergies rejette "avec force" les accusations liées à Mozambique LNG

TotalEnergies TTEF.PA a déclaré vendredi "rejeter avec force et de façon catégorique" les affirmations selon lesquelles le groupe serait impliqué dans des actes de violence au Mozambique où il développe un projet de gaz naturel liquéfié (GNL).

Mardi, l'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) a annoncé avoir déposé une plainte contre TotalEnergies et contre X pour complicité de crimes de guerre, de torture et de disparitions forcées au Mozambique.

L'organisme à but non lucratif basé à Berlin accuse TotalEnergies d'avoir directement financé et soutenu matériellement la Joint Task Force (JTF), composée de forces armées mozambicaines, alors que celle-ci aurait détenu, torturé et tué des dizaines de civils sur son site gazier au Mozambique entre juillet et septembre 2021.

Cette plainte s'appuie sur des allégations rapportées par le média Politico.

"La compagnie, qui n’a pas reçu communication de cette plainte, tient à rejeter fermement toutes ces accusations", indique jeudi TotalEnergies dans un communiqué.

"TotalEnergies rejette avec force et de façon catégorique l’affirmation de Politico selon laquelle Mozambique LNG ou la Compagnie aurait eu, ou aurait pu avoir, connaissance des actes de violence dénoncés dans l’article de Politico et qui servent de fondement à la plainte", est-il ajouté.

