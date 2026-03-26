TotalEnergies-Réduction des émissions de méthane opérées de 65% en 2025 par rapport à 2020

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* A RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE OPÉRÉES DE 65% EN 2025 PAR RAPPORT À 2020

* A DÉPASSÉ SON OBJECTIF DE RÉDUCTION, EN AVANCE POUR ATTEINDRE UNE RÉDUCTION DE 80% D'ICI 2030

* LA PRODUCTION NETTE D’ÉLECTRICITÉ D'INTEGRATED POWER A ATTEINT 48TWH EN 2025, SOIT ENVIRON 10% DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES

