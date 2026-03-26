TotalEnergies-Réduction des émissions de méthane opérées de 65% en 2025 par rapport à 2020

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* A RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE OPÉRÉES DE 65% EN 2025 PAR RAPPORT À 2020
* A DÉPASSÉ SON OBJECTIF DE RÉDUCTION, EN AVANCE POUR ATTEINDRE UNE RÉDUCTION DE 80% D'ICI 2030
* LA PRODUCTION NETTE D’ÉLECTRICITÉ D'INTEGRATED POWER A ATTEINT 48TWH EN 2025, SOIT ENVIRON 10% DE LA PRODUCTION D’HYDROCARBURES
Texte original tinyurl.com/5fanzcrh Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer