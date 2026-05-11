 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Electricité: ABB investit 200 millions de dollars dans ses usines en Europe
information fournie par Boursorama avec AFP 11/05/2026 à 08:46

( AFP / CHRISTOF STACHE )

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB compte investir 200 millions de dollars (170 millions d'euros) sur trois ans dans ses usines en Europe pour renforcer ses capacités de production afin d'accompagner les besoins accrus d'électricité, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe, dont le siège social se trouve à Zurich, va injecter 100 millions de dollars dans son site de Darmine en Lombardie, au Nord de l'Italie, les 100 millions restants se répartissant entre plusieurs usines en Europe, en Bulgarie, Finlande, Allemagne, Norvège et Pologne, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Cet investissement de 200 millions de dollars renforcera les capacités de production de moyenne tension et les compétences technologiques d'ABB en Europe", a déclaré son directeur général, Morten Wierod, cité dans le communiqué.

"La demande est portée par d'importantes tendances structurelles, allant de la modernisation des réseaux électriques et l'intégration des énergies renouvelables à la croissance venant des centres de données et à la transition vers des technologies plus durables", a-t-il ajouté.

Ces 200 millions de dollars s'ajoutent à de récents investissements d'ABB de 15 millions de dollars dans une usine en Hongrie et de 35 millions de dollars sur son site de Nottingham, au Royaume-Uni, précise le communiqué.

Valeurs associées

ABB
82,840 CHF Swiss EBS Stocks +1,00%

1 commentaire

  • 09:13

    Le mot "energie renouvelable" viendrait-il du renouvellement regulier, fréquent et necessaire du matériel. ? (par exemple : eolienne off shore : durée de vie 20 ans, batteries 10 à 15 ans ....)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris ouvre en baisse face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:41 

    La Bourse de Paris a ouvert en recul lundi, gagnée par l'inquiétude face à une nouvelle hausse des prix du pétrole en raison de la situation au Moyen-Orient, où la perspective d'un accord s'éloigne à nouveau. Vers 09H30 (heure de Paris), l'indice vedette cédait ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: le pétrole grimpe à nouveau, les Bourses mondiales prudentes
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:28 

    Les prix du pétrole grimpent à nouveau lundi face aux doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ce qui rend les Bourses mondiales prudentes. Vers 07H12 GMT, le baril de Brent de la mer du ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 11.05.2026 09:22 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, sur fond de bond du pétrole et de doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient et débloquer le détroit d'Ormuz. Vers 7H05 GMT, dans ... Lire la suite

  • The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro
    The Big Long de Jokariz : le replay du 2e numéro
    information fournie par Boursorama 11.05.2026 09:20 

    Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank