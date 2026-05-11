Electricité: ABB investit 200 millions de dollars dans ses usines en Europe

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB compte investir 200 millions de dollars (170 millions d'euros) sur trois ans dans ses usines en Europe pour renforcer ses capacités de production afin d'accompagner les besoins accrus d'électricité, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe, dont le siège social se trouve à Zurich, va injecter 100 millions de dollars dans son site de Darmine en Lombardie, au Nord de l'Italie, les 100 millions restants se répartissant entre plusieurs usines en Europe, en Bulgarie, Finlande, Allemagne, Norvège et Pologne, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Cet investissement de 200 millions de dollars renforcera les capacités de production de moyenne tension et les compétences technologiques d'ABB en Europe", a déclaré son directeur général, Morten Wierod, cité dans le communiqué.

"La demande est portée par d'importantes tendances structurelles, allant de la modernisation des réseaux électriques et l'intégration des énergies renouvelables à la croissance venant des centres de données et à la transition vers des technologies plus durables", a-t-il ajouté.

Ces 200 millions de dollars s'ajoutent à de récents investissements d'ABB de 15 millions de dollars dans une usine en Hongrie et de 35 millions de dollars sur son site de Nottingham, au Royaume-Uni, précise le communiqué.