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TotalEnergies rafle le marché du brut au Moyen-Orient et engrange des profits records
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:43

Le groupe français aurait massivement acheté du pétrole en mars, profitant des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Selon le Financial Times, cette stratégie lui aurait permis de générer plus d'un milliard de dollars de gains.

Les traders de TotalEnergies auraient acheté en mars la totalité des cargaisons de brut disponibles aux Emirats arabes unis et à Oman pour chargement en mai, soit environ 70 cargaisons, plus du double de février. "Potentiellement, c'est la plus grande prise de position de l'histoire des marchés pétroliers", affirme Adi Imsirovic, de l'Université d'Oxford, cité par le FT. Cette offensive intervient dans un contexte de fortes tensions après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, suivies de perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Le conflit et les mouvements qui ont suivi ont bouleversé les mécanismes de fixation des prix. L'agence Platts a exclu début mars plusieurs qualités de brut transitant par Ormuz, raréfiant l'offre de référence et faisant grimper les prix, souligne le quotidien britannique. Le baril de Dubaï ( Dubai Crude ) est ainsi passé d'environ 70 USD avant le conflit à près de 170 USD, bien au-dessus du Brent. Dans ce marché plus étroit et volatil, TotalEnergies s'est imposé comme acteur dominant.

Le groupe a combiné achats physiques et instruments financiers pour maximiser ses gains. Cette stratégie n'a pas fait que des heureux : certains acheteurs asiatiques, confrontés à des prix indexés sur ces références en forte hausse, ont payé le prix fort. En réaction, plusieurs entreprises orientales auraient acquis récemment du brut indexé sur le Brent plutôt que sur le Dubai Crude , a révélé Reuters ce matin.

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