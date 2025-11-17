TotalEnergies rachète un portefeuille d’actifs auprès d’EPH qui va entrer à son capital

(Actualisé avec précisions)

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec la société énergétique tchèque Energetický a průmyslový holding (EPH), détenue par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, pour l’acquisition de 50% d’une plateforme de production flexible d’électricité en Europe de l’Ouest en échange d'une prise de participation d'EPH au capital du géant pétrolier français.

L'accord prévoit ainsi que EPH recevra l’équivalent de 5,1 milliards d’euros en actions TotalEnergies via l’émission de 95,4 millions d’actions.

"Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d’EPH l’un des premiers actionnaires de la compagnie à l’issue de l’opération", a indiqué le groupe pétrolier français dans un communiqué.

TotalEnergies va pour sa part acquérir un portefeuille de plus de 14 GW de capacité brute d’actifs de production flexible en opération ou en construction, comprenant principalement des centrales à gaz, à biomasse et des batteries d'actifs.

La transaction conduira à la création d’une coentreprise détenue à part égales par TotalEnergies et EPH, et qui sera chargée de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille.

L'opération "est immédiatement accrétive en termes de cash-flow par action pour les actionnaires de TotalEnergies", a assuré le groupe pétrolier dans un communiqué.

TotalEnergies, qui veut renforcer sa position sur les marchés européens de l’électricité, espère que l'opération lui permettra de développer son activité de trading d’électricité en Europe et d’élargir son offre d’électricité bas carbone, afin notamment de répondre à la demande croissante des data centers en Europe.

