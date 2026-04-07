 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies prolonge sa politique de plafonnement des carburants en France jusque fin avril
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:58

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* PROLONGE SA POLITIQUE DE PLAFONNEMENT DES CARBURANTS EN FRANCE JUSQUE FIN AVRIL

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,81 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
110,70 USD Ice Europ +1,56%
Pétrole WTI
115,40 USD Ice Europ +2,48%
TOTALENERGIES
79,5500 EUR Euronext Paris +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank