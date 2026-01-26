 Aller au contenu principal
TotalEnergies prolonge les concessions de Waha en Libye
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:08

A l'occasion du Libya Energy & Economy Summit, TotalEnergies annonce la signature d'un accord prolongeant jusqu'au 31 décembre 2050 les concessions libyennes de Waha, dans lesquelles la compagnie française détient une participation de 20,42%.


Elle précise que cet accord fixe de nouvelles conditions fiscales qui permettront d'accroître la production de ces concessions, qui est actuellement d'environ 370 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j).

Il ouvre donc la voie à une nouvelle phase d'investissement sur les concessions de Waha, comprenant notamment le développement du champ de North Gialo qui doit permettre d'ajouter 100 000 bep/j de production.

"L'extension de la concession de Waha, avec ses ressources géantes à bas coûts et à faibles émissions offrant de nombreuses opportunités de croissance de la production, s'inscrit pleinement dans notre stratégie", explique son PDG Patrick Pouyanné.

