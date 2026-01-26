TotalEnergies prolonge les concessions de Waha en Libye
26/01/2026
Elle précise que cet accord fixe de nouvelles conditions fiscales qui permettront d'accroître la production de ces concessions, qui est actuellement d'environ 370 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j).
Il ouvre donc la voie à une nouvelle phase d'investissement sur les concessions de Waha, comprenant notamment le développement du champ de North Gialo qui doit permettre d'ajouter 100 000 bep/j de production.
"L'extension de la concession de Waha, avec ses ressources géantes à bas coûts et à faibles émissions offrant de nombreuses opportunités de croissance de la production, s'inscrit pleinement dans notre stratégie", explique son PDG Patrick Pouyanné.
Valeurs associées
|58,8600 EUR
|Euronext Paris
|+1,52%
