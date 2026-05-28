TotalEnergies, "profiteur de guerre" ? Patrick Pouyanné dénonce un débat politique "exacerbé et outrancier"

Patrick Pouyanné à Washington, aux États-Unis, le 13 avril 2026. ( AFP / MANDEL NGAN )

TotalEnergies a dégagé au premier trimestre un bénéfice record de 4,96 milliards d'euros, relançant le débat sur l'opportunité de taxer les "superprofits" liés à la guerre au Moyen-Orient.

Patrick Pouyanné, un profiteur de guerre ? Face aux critiques, le patron de TotalEnergies a dénoncé ce jeudi 28 mai un débat politique "parfois exacerbé et outrancier" à l'égard de la compagnie pétro-gazière française, à la veille de son assemblée générale, en soulignant que les profits ne "tombent pas du ciel".

Dans une interview au journal Le Figaro, Patrick Pouyanné s'est refusé à entrer "dans le jeu des petites phrases" au sujet des critiques qui pleuvent à gauche sur son groupe, accusé de profiter des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, et sur lui-même, la cheffe des écologistes Marine Tondelier voulant lui voir retirer la légion d'honneur. "Le débat politique quand il nous concerne est parfois exacerbé et outrancier", a commenté le PDG du groupe, qui réunit ses actionnaires vendredi dans la tour TotalEnergies à La Défense.

"Il n’y aura pas de pénurie en France", mais la "'non-pénurie' aura un prix"

"Ce qui me choque le plus, et je parle au nom de nos 35.000 salariés français, c’est quand j’entends que nos bénéfices tombent du ciel, que nous n’avons rien à faire pour les encaisser", a ajouté Patrick Pouyanné. Dopé par la flambée du prix des hydrocarbures, TotalEnergies a dégagé au premier trimestre un bénéfice record de 4,96 milliards d'euros (en hausse de 51% sur un an), relançant le débat sur l'opportunité de taxer les "superprofits" liés à la guerre au Moyen-Orient. Dans une telle hypothèse, le PDG a déjà menacé dans une précédente interview d'arrêter son plafonnement des prix du carburant dans ses stations-service françaises, initiative bien accueillie par le gouvernement, aux marges de manœuvres budgétaires limitées, et par les automobilistes, qui affluent dans son réseau.

"C’est un effort conséquent. Nous sommes le seul groupe pétrolier au monde à avoir mis en place un plafonnement et nous le faisons dans un seul pays, la France. Ce n’est pas anodin", a souligné Patrick Pouyanné. Le PDG a tenu aussi à rassurer sur la situation de l'approvisionnement en carburants. "Il n’y aura pas de pénurie en France", mais la "'non-pénurie' aura un prix", a-t-il prévenu. Autrement dit, le pays devra payer plus cher pour acheminer des cargaisons de pétrole, très disputées par l'Asie.

"Il y a un combat pour les volumes dans un marché qui ne produit plus que 90 millions de barils par jour au lieu de 100. Et cette bataille fait monter le prix, qui est celui de la sécurité d’approvisionnement", a-t-il dit.