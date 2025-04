TotalEnergies: production en hausse de 4% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que sa production d'hydrocarbures du premier trimestre 2025 est attendue au haut de la guidance trimestrielle (2,5 à 2,55 millions de barils équivalent pétrole par jour), soit une croissance de près de 4% en comparaison annuelle.



Selon le groupe énergétique, ses résultats de l'exploration-production devraient refléter cette croissance de la production et de l'environnement de prix légèrement plus favorable que celui du quatrième trimestre 2024.



Les résultats du raffinage-chimie sont attendus du même ordre que ceux du quatrième trimestre 2024, bénéficiant d'une marge de raffinage en légère hausse et d'une meilleure utilisation, et ceux du marketing & services, au niveau du premier trimestre 2024.



Enfin, les résultats d'integrated LNG devraient refléter les meilleures conditions d'environnement d'une année sur l'autre et ceux d'integrated power sont attendus entre 450 et 500 millions de dollars, comme aux deuxième et troisième trimestres 2024.





