TotalEnergies prévoit de réduire le rythme de ses rachats d'actions, le titre recule

Aux alentours de 9h30, le titre du géant énergétique français perd 1% dans des volumes soutenus, ce qui pèse lourdement sur l'évolution de l'indice CAC 40 qui cède 0,3% au même moment.
Dans un communiqué publié hier soir en amont de sa présentation aux investisseurs prévue le lundi 29 septembre, Total a indiqué que son conseil d'administration avait décidé que le niveau des rachats d'actions au cours du quatrième trimestre s'établirait à 1,5 milliard de dollars, à comparer avec l' enveloppe de deux milliards de dollars allouée pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
Concernant 2026, le groupe dit prévoir des rachats compris entre 750 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars par trimestre, sur la base d'un prix du brut envisagé entre 60 et 70 dollars le baril, contre 69 dollars aujourd'hui, et d'un euro qui se raffermirait autour de 1,20 dollar, à comparer avec 1,1740 à l'heure actuelle
TotalEnergies explique vouloir accorder sa priorité à la croissance du dividende, ce dernier ayant enregistré une hausse de plus de 20% au cours des trois dernières années et n'ayant jamais baissé au cours des quarante dernières années.
Ces annonces étaient accueillies sans grande émotion par les analystes, ceux d'Oddo BHF estimant qu'elles étaient largement attendues par le marché et qu'elles permettront in fine de renforcer le bilan de l'entreprise.
Chez RBC, on rappelle que 'l'un des grands facteurs ayant déterminé l'évolution du cours de Bourse cette année a été l'augmentation de la dette nette du groupe dans un environnement de marché qui s'est fragilisé', un élément qui nécessitait selon le courtier canadien que la société s'atèle à la préservation de ses ressources financières.
Autre annonce de poids, le conseil d'administration a définitivement entériné le projet visant à transformer les certificats de dépôts d'actions (ADR - American Depositary Receipts) cotés à la Bourse de New York depuis 1991 en actions ordinaires, sans aucun impact sur les actions échangées sur Euronext Paris, qui demeurera le marché principal du groupe.
D'après Oddo, cette perspective pourrait constituer un 'excellent' catalyseur en vue d'une revalorisation du titre.
'Cela facilitera l'accès aux investisseurs américains aux titres du groupe et améliorera leurs liquidités', se félicite la société de Bourse.
'Parallèlement, cela pourra faciliter un re-rating du titre, l'action de TotalEnergies se traitant aujourd'hui avec une forte décote par rapport à ses pairs américains (P/CF à 4,5x vs 8x)', conclut Oddo.
