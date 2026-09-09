TotalEnergies prévoit 10 milliards de dollars d'investissements en Angola

TotalEnergies prévoit d'investir 10 milliards de dollars avec ses partenaires en Angola au cours des cinq prochaines années afin de soutenir sa production pétrolière. Premier opérateur du pays, le groupe produit actuellement environ 450 000 barils par jour et entend maintenir ce niveau. L'Angola, deuxième producteur de brut d'Afrique subsaharienne derrière le Nigeria, cherche de son côté à stabiliser sa production autour de 1 million de barils par jour malgré le vieillissement de ses champs offshore.

Une partie de ces investissements sera consacrée à Kaminho, un projet offshore de 6 milliards de dollars situé à environ 100 kilomètres des côtes angolaises. La décision finale d'investissement a été prise en 2024 et le démarrage de la production est prévu en 2028. Le projet, implanté dans le bassin de Kwanza, sera relié à la septième unité flottante de production, de stockage et de déchargement exploitée par TotalEnergies dans le pays.

Le groupe poursuit parallèlement ses activités d'exploration, avec la signature de deux nouvelles licences pour les blocs offshore 17 et 32 en partenariat avec Exxon Mobil. TotalEnergies prévoit également de lancer avec plusieurs grandes entreprises une initiative utilisant l'intelligence artificielle dans les géosciences. Cette technologie sera d'abord appliquée au bassin angolais afin d'identifier de nouveaux gisements potentiels et de soutenir l'exploration offshore.