TotalEnergies poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de transition équilibrée et rentable

(AOF) - Dans le cadre d’une présentation à New York, TotalEnergies a annoncé la poursuite de la mise en œuvre de " sa stratégie de transition équilibrée et rentable ancrée sur deux piliers, les hydrocarbures et l’électricité ". Le groupe veut faire croître sa production globale d’énergies (pétrole, gaz, électricité, bioénergies) de 4% par an jusqu’en 2030, tout en réduisant résolument les émissions de ses opérations (- 40% sur le scope 1+2 net en 2030 par rapport à 2015, et - 80% sur le méthane en 2030 par rapport à 2020).

Grâce à cette stratégie de transition, le contenu carbone moyen des ventes d'énergies de TotalEnergies baissera de 25% en 2030 par rapport à 2015.

En outre, TotalEnergies confirme des investissements nets entre 16 et 18 milliards de dollars par an sur la période 2025-30 dont environ 5 milliards seront consacrés aux énergies bas-carbone. La compagnie conserve cependant la flexibilité de réduire ses investissements nets de 2 milliards en cas de forte baisse des prix.

Grâce à cette politique d'investissement claire et disciplinée et d'une croissance anticipée du free cash-flow de 10 milliards de dollars à horizon 2030 (par rapport à 2024 à environnement de prix constant), le conseil d'administration a confirmé un retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow à travers les cycles.

En 2024, 8 milliards de dollars seront alloués aux rachats d'actions, ce qui correspond à environ 5% du capital de la société. Le retour à l'actionnaire devrait ainsi être supérieur à 45% du cash-flow en 2024.

De plus, le groupe veut en 2025 poursuivre les rachats d'actions à raison de 2 milliards de dollars par trimestre dans des conditions de marchés raisonnables, et augmenter le dividende d'au moins 5% compte tenu des rachats d'actions réalisés en 2024.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.