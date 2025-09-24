TotalEnergies pourrait ralentir ses rachats d’actions en 2026 avec les prix de l’énergie

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi qu'il allait adapter les niveaux de rachats d’actions en fonction des prix de l’énergie et confirmé sa stratégie de transition après une revue par le conseil d'administration de ses perspectives stratégiques à horizon 2030.

"Le conseil d’administration confirme la priorité donnée à la croissance du dividende au travers des cycles et décide d’adapter les niveaux de rachats d’actions en fonction des prix de l’énergie pour faire face aux incertitudes du contexte économique et géopolitique et conserver des marges de manœuvre", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ainsi, le niveau des rachats d’actions au cours du quatrième trimestre sera de 1,5 milliard de dollars pour un montant de 7,5 milliard de dollars sur l’année 2025.

Les perspectives des rachats d’actions pour 2026 se situerait entre 750 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars par trimestre pour un prix du brut entre 60 et 70 dollars le baril et un taux de change autour de 1,20 dollar pour un euro.

L’entreprise a par ailleirs confirmé viser une hausse de 4% par an de sa production globale d’énergies d’ici 2030, tout en réduisant ses émissions, et s’est félicitée de l’attribution du projet éolien offshore "Centre Manche 2".

Le conseil d’administration a également approuvé une augmentation de capital réservée aux salariés pour 2026, portant leur participation à plus de 9%, ainsi que la transformation des ADRs de New York en actions ordinaires.

(Redigé par Noemie Naudin, édité par Kate Entringer)