TotalEnergies plafonne ses prix à la pompe face à la volatilité des marchés pétroliers
12/03/2026

Le géant pétrolier annonce le plafonnement du prix des carburants en France face aux tensions sur les marchés pétroliers provoquées par le conflit dans le Golfe. Jusqu'à fin mars, le groupe limitera le prix de l'essence à 1,99 euro par litre et celui du diesel à 2,09 euros dans l'ensemble de son réseau en France.

Par ailleurs, les clients TotalEnergies Electricité & Gaz inscrits à l'"avantage carburant" bénéficieront d'un plafond à 1,99 euro par litre pour tous les carburants pendant toute l'année 2026.

Le groupe réévaluera la situation début avril.

