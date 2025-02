TotalEnergies: ouvre une 8e unité de biométhane en France information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la mise en service de BioNorrois, sa 8ᵉ unité de production de biométhane en France, située en Normandie.



Cette installation injectera 153 GWh par an dans le réseau de GRTgaz, couvrant l'équivalent de la consommation de plus de 30 000 habitants.



Cristal Union, actionnaire à 10 %, fournira jusqu'à 80 % des matières organiques sous forme de pulpes de betteraves.



Les 150 000 tonnes annuelles de digestat seront valorisées par Cristal Union et NatUp, réduisant de 5 500 tonnes l'usage d'engrais chimiques et évitant 30 000 tonnes de CO₂. Plus de 130 agriculteurs et industriels ont participé au développement du projet.



' Avec ce projet, TotalEnergies renforce sa position sur le marché du biogaz et contribue à la décarbonation du mix énergétique français ', a déclaré Karine Boissy-Rousseau, VP Green Gases at TotalEnergies.





