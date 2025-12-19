L'Europe finit en hausse, les investisseurs ont intégré les décisions des banques centrales

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, alors que les investisseurs ont analysé une série d'annonces de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,01% à 8.151,38 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,61%.

L'indice EuroStoxx ‍50 a gagné 0,43%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,43% et le Stoxx 600 a pris 0,44%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,68% et le CAC 40 a gagné 1,03%.

Cette semaine a été marquée par les décisions de plusieurs grandes banques centrales.

En Europe, la BCE a maintenu jeudi, comme prévu, ses taux d'intérêt inchangés, un quatrième statu quo consécutif. Accompagné de perspectives économiques optimistes ‌pour le bloc, la décision semble fermer la porte à de nouvelles baisses de taux à court terme. Les marchés ne prévoient qu'une faible probabilité de réduction pour toute l'année 2026.

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit ses taux jeudi, comme prévu, mais après un vote très serré et avec une certaine prudence quant au rythme de l'assouplissement futur, de ​sorte qu'aucune nouvelle baisse n'est désormais garantie avant juin 2026.

La Banque du Japon (BoJ) a décidé vendredi de relever ses taux d'intérêt pour les porter à 0,75%, à un plus haut ⁠en trois décennies, et a dit être prête à les augmenter davantage - un grand pas supplémentaire vers la fin d'une politique ultra-accommodante avec des taux proches de zéro depuis des décennies.

Outre les banques centrales, sur le plan géopolitique, les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont convenus dans la nuit de jeudi à vendredi ⁠d'emprunter sur les marchés pour un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine ‍afin de financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années.

Le projet inédit de recourir aux avoirs ⁠russes gelés dans le bloc a suscité des divisions.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que ses conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine restaient inchangées, une inflexibilité qui fragilise la perspective d'un compromis dans les négociations de paix en cours.

Et en France, ses travaux à peine entamés, la commission mixte paritaire (CMP) a acté vendredi l'impossibilité de trouver un compromis sur le budget de ​la France pour 2026, ouvrant la voie à une "loi spéciale" et conduisant le Premier ministre, Sébastien Lecornu, à annoncer de nouvelles consultations politiques.

VALEURS

Puma a perdu 3,53% après que son rival américain Nike a fait état jeudi soir d'une baisse de ses marges brutes, les mauvaises ventes en Chine et les efforts visant à rééquilibrer son portefeuille de produits continuant de peser sur le géant de l'habillement ⁠sportif.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,54%, le Standard & Poor's 500 0,72% et le Nasdaq Composite 0,94%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des ​ménages américains s'est amélioré moins que prévu en décembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

La ​confiance des consommateurs de la zone euro a ​baissé de manière inattendue en décembre, montre une estimation préliminaire publiée vendredi par la Commission européenne.

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 1,1% en novembre, ​montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

CHANGES

Le yen chute fortement, les traders l'ayant poussé vers des niveaux susceptibles ⁠de déclencher des achats officiels après que la BoJ a relevé ses taux sans toutefois donner d'indications claires sur de futures hausses.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que Tokyo prendrait les mesures appropriées pour faire face à toute volatilité excessive de la devise après la chute du yen malgré la décision de la banque centrale de relever ses taux d'intérêt.

Le yen japonais chute de 1,23% pour atteindre 157,46 yens pour un dollar américain.

Le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,04% à 1,1716 dollar.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain progressent vendredi après avoir reculé ‌la veille en raison des données sur l'inflation du mois de novembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,3 points de base à 4,1393%. Le deux ans progresse de 1,9 point de base à 3,4792%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 4,2 points de base à 2,8910%. Le deux ans avance de 1,8 point de base à 2,1640%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse vendredi, mais s'apprêtaient à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, car la perspective d'une surabondance de l'offre et d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine a limité les gains alimentés par les craintes de perturbations liées au blocus des pétroliers vénézuéliens.

Le Brent progresse de 0,43% à 60,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,52% à 56,44 dollars.

A SUIVRE LE 22 ‌DECEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)