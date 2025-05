TotalEnergies: opération d'actionnariat salarié lancée information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, TotalEnergies annonce la mise en oeuvre de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie pétro-gazière.



Le nombre maximum d'actions pouvant être émises se monte à 18 millions, soit 0,75% du capital social. Le PDG a confirmé que la période de souscription se déroulera de ce 2 mai jusqu'au 15 mai (inclus), et a fixé le prix de souscription à 42,50 euros par action.



Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes. Elles seront admises sur Euronext dès leur émission et des ADR admis sur le NYSE pourront être émis en contrepartie des actions nouvelles.





