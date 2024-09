Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: nouveau contrat de SAF avec Air France-KLM information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Air France-KLM annoncent avoir signé un accord portant sur la fourniture par le premier de carburant d'aviation plus durable (SAF) au second, représentant jusqu'à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu'en 2035.



Il s'agit de l'un des plus importants contrats d'achat de SAF signés par le transporteur aérien à ce jour. Il fait suite à un protocole d'accord signé en 2022 qui portait à l'époque sur la fourniture de 800.000 tonnes de SAF par le groupe énergétique.



Le SAF fourni à Air France-KLM sera produit à partir de déchets et résidus issus de l'économie circulaire et traités dans les bioraffineries et par coprocessing dans les raffineries françaises et européennes de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 62,14 EUR Euronext Paris +0,24%