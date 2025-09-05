USA-Scott Bessent veut une revue complète de la Fed

Le secrétaire américain au Trésor, M. Bessent, visite le McLean Family Restaurant à McLean

par Ann Saphir et David Lawder

(Reuters) -Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé vendredi à une revue complète de la Réserve fédérale (Fed), y compris de son pouvoir de fixer les taux d'intérêt, alors que l'administration Trump intensifie ses efforts pour exercer un contrôle sur la banque centrale.

"Il doit (...) y avoir un examen honnête, indépendant et non partisan de l'ensemble de l'institution, y compris de la politique monétaire, de la réglementation, des communications, du personnel et de la recherche", a écrit Scott Bessent dans le Wall Street Journal.

Le secrétaire américain au Trésor a également appelé la Fed à laisser la supervision des banques à d'autres autorités gouvernementales et à "réduire les distorsions qu'elle provoque dans l'économie", y compris par des achats d'obligations en dehors de véritables périodes de crise.

"La Fed doit changer de cap", a-t-il déclaré dans un article plus long publié dans The International Economy, fustigeant la politique de la banque centrale qui, selon lui, contribue à alimenter l'inflation, favorise les riches aux dépens des pauvres et aggrave les difficultés d'accès au logement.

Scott Bessent a également accusé la Fed d'être partisane et de faire un mauvais usage des fonds publics, que ce soit pour rénover son siège ou pour son pouvoir de contrôle, amplifiant des accusations formulées au sein et en dehors de l'administration Trump.

Les critiques de Scott Bessent, qu'il a qualifiées de tentative de restaurer l'indépendance de la Fed, interviennent alors qu'il a commencé une série d'entretiens vendredi - selon une source au fait du processus - afin de trouver un successeur au président de la banque centrale, Jerome Powell, dont le mandat arrivera à son terme en mai.

Le président Donald Trump critique régulièrement Jerome Powell depuis qu'il l'a nommé président de la Fed, en 2018. Il a accentué sa pression sur la banque centrale depuis le début de l'année afin qu'elle abaisse ses taux et il s'est efforcé de mettre en place des alliés au sein de l'institution.

La Fed semble prête à lancer une série de baisses de taux ce mois-ci pour soutenir un marché du travail de plus en plus fragile, bien qu'aucun responsable politique actuel n'ait manifesté son soutien aux baisses drastiques réclamées par Donald Trump ou à la refonte complète de la Fed préconisée par Scott Bessent.

(Reportage Ann Saphir, version française Benjamin Mallet)