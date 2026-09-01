TotalEnergies nomme Emmanuelle Guégan à la tête de sa division marketing et services

A compter de ce 1er septembre 2026, Emmanuelle Guégan est nommée directrice générale marketing et services et membre du comité exécutif de TotalEnergies. Elle remplace Bernard Pinatel qui fait valoir ses droits à la retraite. Elle était depuis octobre 2025 secrétaire générale de la branche exploration-production de la compagnie pétrolière française.

Emmanuelle Guégan débute sa carrière chez TotalEnergies au sein du réseau France de la branche marketing et services. Après plusieurs responsabilités opérationnelles, elle rejoint en 2005 la direction Financière de la Holding en tant que responsable du contrôle de gestion de l'exploration-production.

Elle poursuit ensuite son parcours au sein de la branche marketing et services, où elle occupe successivement les fonctions de cheffe du département contrôle de gestion France (2008), directrice nouveaux modèles (2012), directrice stratégie et performance RH (2014), directrice des ressources humaines de la direction Afrique (2016), puis directrice des ressources humaines et de la communication interne (2020).

Au 1er septembre 2026, le Comité exécutif de TotalEnergies sera donc composé de :

- Patrick Pouyanné, président-directeur général et président du Comex

- Aurélien Hamelle, directeur général strategy & sustainability

- Stéphane Michel, directeur général gas, renewables & power

- Emmanuelle Guégan, directrice générale marketing & services

- Catherine Remy, directrice générale people & social engagement

- Jean-Pierre Sbraire, directeur financier

- Namita Shah, directrice générale Asie et directrice générale OneTech

- Vincent Stoquart, directeur général Aval, directeur général raffinage-chimie

- Nicolas Terraz, directeur général exploration-production