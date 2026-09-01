France: retour de la chaleur en fin de semaine avec des températures potentiellement "inédites"

La chaleur devrait une nouvelle fois faire son retour sur l'Hexagone en fin de semaine, pour "trois à quatre jours", concentrée principalement sur le sud/sud-ouest du pays ( AFP / Martin LELIEVRE )

La chaleur devrait une nouvelle fois faire son retour sur l'Hexagone en fin de semaine, pour "trois à quatre jours", concentrée principalement sur le sud/sud-ouest du pays, où des températures "inédites" pour la saison pourraient être atteintes, a annoncé mardi Météo-France.

Des températures de 35 à 38°C, "voire peut-être 40" sont attendues dans le sud jeudi et vendredi, et la barre des 30°C pourrait être franchie jusque sur la région parisienne vendredi et peut-être dimanche, a indiqué à l'AFP, François Gourand, prévisionniste chez Météo-France.

"Pour septembre, c'est assez notable. (...) Mais ce ne sera pas du tout comparable à ce qu'on a pu connaître avec les vagues de chaleur de cet été", a-t-il souligné.

Déjà parce que les fortes chaleurs ne concerneront pas tout le pays: elles se concentreront principalement sur les régions sud, sud-ouest, de l'Aquitaine au nord des Alpes. "C'est là que les températures dépasseront probablement des records pour un mois de septembre", précise M. Gourand. Des zones plus au nord comme la Manche ne devraient pas subir la chaleur.

Ensuite, les prévisions s'orientent plutôt vers une vigilance jaune canicule sur les régions concernées, loin des 72 départements en vigilance rouge le 25 juin dernier.

Mais même si des pics de chaleur en septembre ne sont pas inédits, "cela reste assez exceptionnel pour la saison", souligne M. Gourand.

Du 3 au 11 septembre 2023, un épisode de fortes chaleurs "d'une durée et d'une intensité remarquables" avait déjà concerné la France, avec jusqu'à 39°C à Montmorillon et la Trimouille (Vienne), et des températures records pour septembre au-dessus de 35°C à Paris, Rennes ou Orléans.

"Cela est cohérent avec le réchauffement climatique, qui rend ces pics de chaleur tardifs chaque année de plus en plus fréquents", rappelle M. Gourand.

Des épisodes de chaleur intense avaient également eu lieu du 4 au 6 et du 12 au 14 septembre 2022 et du 13 au 16 septembre 2020.

A l'origine du phénomène cette année, une situation anticyclonique, combinée à une petite goutte froide sur la péninsule ibérique qui va faire remonter l'air chaud sur la France par effet de compression.

L'épisode de chaleur devrait durer jusqu'à dimanche inclus au moins.

Lundi, une perturbation pourrait venir rafraîchir un peu les températures par l'ouest, mais le mercure restera élevé dans l'est et le sud-est, indique M. Gourand. Mardi on devrait avoir de l'air moins chaud sur l'ensemble du pays, "mais ce scénario demande encore à être confirmé".