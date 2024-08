TotalEnergies : nominations au sein de son comité exécutif

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Au 1er septembre 2024, le comité exécutif de TotalEnergies sera donc composé de Patrick Pouyanné (président-directeur général et président du Comex) ; Aurélien Hamelle (directeur général strategy & sustainability), Helle Kristoffersen (directrice générale Asie), Stéphane Michel (directeur général Gas, renewables & power), Bernard Pinatel (directeur général aval et directeur général marketing & services), Jean-Pierre Sbraire (directeur financier), Namita Shah (directrice générale OneTech), Vincent Stoquart, (directeur général raffinage-chimie), Nicolas Terraz (directeur général exploration-production).

(AOF) - TotalEnergies annonce de nouvelles nominations au sein de son comité exécutif. A compter du 1er septembre 2024, Bernard Pinatel, actuellement directeur général raffinage-chimie, est nommé directeur général Aval et directeur général marketing & services, membre du comité exécutif. Vincent Stoquart, actuellement directeur renouvelables, est nommé directeur général raffinage-chimie, membre du comité exécutif.

