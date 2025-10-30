TotalEnergies-Net ajusté en repli au T3 avec la baisse des prix

PARIS, 30 octobre - TotalEnergies TTEF.PA a publié jeudi un résultat net ajusté en léger repli au titre du troisième trimestre 2025, marqué par la baisse des prix du pétrole.

La compagnie pétrolière et gazière française, également très présente dans les énergies renouvelables, a enregistré sur la période juillet-septembre un résultat net ajusté de 4,0 milliards de dollars (-2,4%), un Ebitda ajusté de 10,3 milliards (+3%) et une production de 2,508 millions de barils par jour (+4,1%).

Selon les données de LSEG, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de 4 milliards de dollars.

TotalEnergies propose un troisième acompte sur dividende de 0,85 euro par action (+7,6%) au titre de l'exercice 2025.

(Rédigé par Benjamin Mallet, avec America Hernandez, édité par Kate Entringer)